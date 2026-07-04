МЧС: из двух горящих домов в Нижегородской области эвакуировали 34 человека

Пожар произошел в двух жилых домах Нижегородской области МЧС: из двух горящих домов в Нижегородской области эвакуировали 34 человека

Москва4 июл Вести.В городе Навашино Нижегородской области произошел пожар в двух жилых домах, эвакуировано 34 человека, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Возгорание произошло в многоквартирных домах на улицах Калинина и Приозерной.

Погибших и пострадавших нет, общее количество эвакуированных - 34 человека отмечается в сообщении

В ликвидации огня принимали участие шесть единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Предварительной причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.