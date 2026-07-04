Москва4 июлВести.В городе Навашино Нижегородской области произошел пожар в двух жилых домах, эвакуировано 34 человека, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Возгорание произошло в многоквартирных домах на улицах Калинина и Приозерной.
Погибших и пострадавших нет, общее количество эвакуированных - 34 человекаотмечается в сообщении
В ликвидации огня принимали участие шесть единиц спецтехники и 22 человека личного состава. Предварительной причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.