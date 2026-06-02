Житель Нижегородской области погиб при пожаре в жилом доме

Москва2 июн Вести.В городе Кулебаки Нижегородской области загорелись два дома на улице Энгельса, один мужчина погиб. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области в MAX.

По данным ведомства, открытое горение охватило здания по всей площади. Была угроза распространения огня на соседнее здание. Пожар потушили на площади 135 квадратных метров.

Пострадал 1 человек, к сожалению, погиб 1 человек (мужчина 1963 года рождения) говорится в сообщении

К ликвидации пожара привлекались 16 человек от МЧС, задействовали 5 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.