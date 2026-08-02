Reuters: пять человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

Пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии Reuters: пять человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

Москва2 авг Вести.Утром в воскресенье у берегов индонезийского острова Мадура вспыхнул пожар на пароме. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на национальное поисково-спасательное агентство, в результате трагедии пять пассажиров погибли, судьба еще 41 человека остается неизвестной.

По данным источника, инцидент произошел во время рейса из Сурабаи в Макассар. На судне находились около 270 пассажиров и членов экипажа. Спасателям удалось эвакуировать 225 человек.

По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести... после того, как паром загорелся у индонезийского острова Мадура говорится в публикации

Как передает агентство, причина пожара на пароме в настоящее время устанавливается. Поисково-спасательная операция с целью обнаружения пропавших без вести людей продолжается.