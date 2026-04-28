Число погибших при аварии поездов в Индонезии возросло до 14

Число погибших при столкновении поездов в Индонезии выросло до 14 Число погибших при аварии поездов в Индонезии возросло до 14

Москва28 апр Вести.Количество погибших при столкновении поездов в Индонезии увеличилось до 14, заявил глава железнодорожной компании PT Kereta Api Indonesia (KAI) Бобби Расидин агентству Antara.

Ранены 84 человека, уточнил Расидин.

По состоянию на 08:45 по индонезийскому времени, 14 человек погибли, 84 получили ранения приводит Antara слова Расидина

Между тем семеро человек погибли при столкновении составов в городе Бекаси к востоку от Джакарты.

Вертолет разбился в индонезийской провинции Западный Калимантан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту.