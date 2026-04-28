Москва28 апрВести.Количество погибших при столкновении поездов в Индонезии увеличилось до 14, заявил глава железнодорожной компании PT Kereta Api Indonesia (KAI) Бобби Расидин агентству Antara.
Ранены 84 человека, уточнил Расидин.
По состоянию на 08:45 по индонезийскому времени, 14 человек погибли, 84 получили раненияприводит Antara слова Расидина
Между тем семеро человек погибли при столкновении составов в городе Бекаси к востоку от Джакарты.
Вертолет разбился в индонезийской провинции Западный Калимантан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту.