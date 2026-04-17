В Индонезии найден пропавший вертолет, все находившиеся на борту погибли

Москва17 апр Вести.Пропавший накануне в индонезийской провинции Западный Калимантан вертолет разбился, все восемь человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом пишет местная газета Jakarta Globe.

Вертолет разбился утром в четверг. Причины случившегося и личности погибших пассажиров не раскрываются.

Все находившиеся на борту признаны погибшими подтвердил представитель полиции

Спасатели прибыли к месту крушения вечером того же дня, однако не смогли начать работу из-за сложного рельефа и ограниченной видимости.