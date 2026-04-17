Москва17 апрВести.Пропавший накануне в индонезийской провинции Западный Калимантан вертолет разбился, все восемь человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом пишет местная газета Jakarta Globe.
Вертолет разбился утром в четверг. Причины случившегося и личности погибших пассажиров не раскрываются.
Все находившиеся на борту признаны погибшимиподтвердил представитель полиции
Спасатели прибыли к месту крушения вечером того же дня, однако не смогли начать работу из-за сложного рельефа и ограниченной видимости.