Не менее 22 человек погибли при крушении пакистанского военного вертолета Ми-17 Reuters: при крушении пакистанского военного вертолета Ми-17 погибли 22 человека

Москва11 июн Вести.По меньшей мере 22 человека погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 в пакистанской части Кашмира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности.

По меньшей мере 22 сотрудника погибли при крушении военного вертолета в пакистанском Кашмире в среду говорится в сообщении

В среду межведомственное управление по связям с общественностью Пакистана сообщило, что военный вертолет Ми-17 потерпел крушение вскоре после взлета в районе города Музаффарабад. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали технические неполадки.