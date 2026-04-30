Москва30 апрВести.В Непале внедорожник упал с горной дороги, произошедшее унесло жизни как минимум 20 человек. Информацию об этом распространило издание Kathmandu Post, ссылаясь на полицию.
Инцидент произошел на западе республики. Транспортное средство, в котором находились паломники, пролетело около 800 метров вниз по склону.
В материале сказано, что на месте погибли 17 человек. Еще три человека скончались позднее.
По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий и скользкой после дождя дороги.
На месте ведутся спасательные работы.