Не менее 20 человек погибли при падении внедорожника с горной дороги в Непале

Внедорожник с паломниками рухнул с горной дороги в Непале, погибли 20 человек Не менее 20 человек погибли при падении внедорожника с горной дороги в Непале

Москва30 апр Вести.В Непале внедорожник упал с горной дороги, произошедшее унесло жизни как минимум 20 человек. Информацию об этом распространило издание Kathmandu Post, ссылаясь на полицию.

Инцидент произошел на западе республики. Транспортное средство, в котором находились паломники, пролетело около 800 метров вниз по склону.

В материале сказано, что на месте погибли 17 человек. Еще три человека скончались позднее.

По предварительной информации, трагедия могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий и скользкой после дождя дороги.

На месте ведутся спасательные работы.