В горах Центральной Азии На Эльбрусе по10 альпинистов пропали после схода лавины

В Центральной Азии 10 альпинистов пропали после схода лавины В горах Центральной Азии На Эльбрусе по10 альпинистов пропали после схода лавины

Москва31 июл Вести.В Центральной Азии на горе Броуд-Пик после схода мощной лавины пропала экспедиция из десяти человек, среди которых известный непальский альпинист Нирмал Пурджа (Nimsdai). Об этом сообщает газета The Guardian.

В статье говорится, что группа из десяти альпинистов из разных стран под руководством опытного Пурджи отправилась покорять горную вершину Броуд-Пик (высота 8051 метр).

Накануне на одном из склонов горы произошел сход сильной лавины, после чего связь с группой была утрачена. Среди пропавших числятся граждане США, Китая, Пакистана, Омана и Непала.

Спасательные службы начали поиски пропавших, в ходе работ будет задействован вертолет.

Нирмал Пурджа ранее установил мировой рекорд, покорив все 14 вершин-"восьмитысячников" за 6 месяцев и 6 дней.

Ранее на Эльбрусе погиб альпинист, второго участника группы спасли.