В МЧС сообщили о гибели альпиниста на Эльбрусе днем 26 июля

На Эльбрусе погиб альпинист, второго участника группы спасли В МЧС сообщили о гибели альпиниста на Эльбрусе днем 26 июля

Москва26 июл Вести.Еще один альпинист погиб на высоте 5 300 метров на Эльбрусе. Об этом сообщает управление МЧС России по Кабардино-Балкарии в MAX.

В ведомство просьба о помощи поступила в воскресенье, 26 июля, в 13.21. В трудной ситуации оказались два альпиниста, зарегистрировавших свой маршрут. К ним выдвинулись четыре спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

По прибытии спасателей МЧС России установлено, что один альпинист скончался говорится в сообщении

Сейчас специалисты эвакуируют второго участника группы. Тело погибшего планируют спустить завтра в 6.00 – сейчас сделать это мешают пурга и шквалистый ветер.

Ранее на Эльбрусе произошла еще одна трагедия. Во время восхождения группы альпинистов из Боснии и Герцеговины погибли пять человек, спасти удалось только двоих.