Москва26 июлВести.В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту гибели на Эльбрусе пятерых иностранных альпинистов. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)говорится в публикации Следкома
По данным следствия, 24 июля 2026 года группа из семи человек отправилась на восхождение. На следующий день из-за резкого ухудшения погоды они сбились с маршрута. Один из участников сумел спуститься и рассказал, что двое его товарищей на высоте 5100 метров почувствовали себя плохо и скончались.
Позже спасатели нашли еще одного выжившего, а также тела троих погибших членов группы.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам. Расследование продолжается.