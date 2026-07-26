В Кабардино-Балкарии возбуждено дело по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Следком возбудил дело о гибели пятерых альпинистов на Эльбрусе В Кабардино-Балкарии возбуждено дело по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Москва26 июл Вести.В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту гибели на Эльбрусе пятерых иностранных альпинистов. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в своем Telegram-канале.

Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике по поручению председателя СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) говорится в публикации Следкома

По данным следствия, 24 июля 2026 года группа из семи человек отправилась на восхождение. На следующий день из-за резкого ухудшения погоды они сбились с маршрута. Один из участников сумел спуститься и рассказал, что двое его товарищей на высоте 5100 метров почувствовали себя плохо и скончались.

Позже спасатели нашли еще одного выжившего, а также тела троих погибших членов группы.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам. Расследование продолжается.