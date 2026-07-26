Спасатели эвакуировали тела двух альпинистов из Боснии, погибших на Эльбрусе

Спасатели МЧС эвакуировали тела двух погибших на Эльбрусе альпинистов Спасатели эвакуировали тела двух альпинистов из Боснии, погибших на Эльбрусе

Москва26 июл Вести.На горе Эльбрус спасатели эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии на платформе MAX.

Отмечается, что тела доставлены на поляну Азау и переданы следственно-оперативной группе.

Спасатели МЧС России эвакуировали тела двух альпинистов на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов говорится в публикации

По последним данным, в группе было семь человек, ранее удалось спасти двоих. Из-за непогоды – пурги и шквалистого ветра – найти и эвакуировать тела остельных трех погибших пока не удалось.

Поисковые работы приостановлены до утра 27 июля. Возобновление запланировано на 5.00.

В поисках участвовали 16 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС, центра "Лидер", спасатели "КАВКАЗ.РФ" и местные гиды.