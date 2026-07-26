Москва26 июлВести.На горе Эльбрус спасатели эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии на платформе MAX.
Отмечается, что тела доставлены на поляну Азау и переданы следственно-оперативной группе.
Спасатели МЧС России эвакуировали тела двух альпинистов на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органовговорится в публикации
По последним данным, в группе было семь человек, ранее удалось спасти двоих. Из-за непогоды – пурги и шквалистого ветра – найти и эвакуировать тела остельных трех погибших пока не удалось.
Поисковые работы приостановлены до утра 27 июля. Возобновление запланировано на 5.00.
В поисках участвовали 16 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС, центра "Лидер", спасатели "КАВКАЗ.РФ" и местные гиды.