Спасатели приостановили поиски погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов МЧС: поиски трех погибших на Эльбрусе боснийских альпинистов приостановлены

Москва26 июл Вести.Спасатели приостановили поиски погибших на Эльбрусе альпинистов из Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает в MAX управление МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Найти и эвакуировать тела не смогли из-за непогоды – пурги и шквалистого ветра.

По состоянию на 18:00 поисковые работы на горе Эльбрус приостановлены говорится в сообщении

Уточняется, что тела двух погибших альпинистов уже эвакуировали на поляну Азау. Еще двух человек спасли. Оставшихся трех участников группы пока не обнаружили, возобновить поиски планируют завтра, 27 июля, в 5.00.