Выживший альпинист из Боснии назвал возможную причину гибели людей на Эльбрусе Выживший на Эльбрусе альпинист: боснийцы погибли из-за неверного прогноза погоды

Москва27 июл Вести.Альпинист из Боснии и Герцеговины Харис Адилович, выживший во время ЧП при восхождении группы туристов на Эльбрус, предположил, что причиной трагедии мог стать ошибочный прогноз погоды.

В беседе с "Известиями" он заявил, что все альпинисты имели большой опыт и были хорошо подготовленными спортсменами.

По словам Адиловича, восхождение с самого начала пошло не по плану, а отсутствие гида значительно усложнило ситуацию. Один из альпинистов сильно замерз, что вынудило первую группу иностранцев отказаться от дальнейшего продвижения.

Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться рассказал Адилович

На высоте 5100 метров двоим альпинистам стало плохо, после чего один из них отправился за помощью.

24 июля группа из Боснии и Герцеговины из семи туристов без гида отправилась на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Вечером следующего дня из-за стремительно испортившейся погоды альпинистам пришлось уйти с ранее намеченного маршрута.

26 июля спасатели эвакуировали с горы тела двух погибших альпинистов. Из-за сохраняющихся неблагоприятных погодных условий поисковые операции в отношении еще троих участников группы временно приостановлены.

Следователи открыли уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.