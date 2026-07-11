Прогулочная лодка с туристами опрокинулась во Вьетнаме: погибли 15 человек

Пятнадцать человек погибли во Вьетнаме при опрокидывании лодки с туристами Прогулочная лодка с туристами опрокинулась во Вьетнаме: погибли 15 человек

Москва11 июл Вести.Прогулочная лодка с индийскими туристами перевернулась около острова Фукуок на юге Вьетнама, погибли 15 человек, сообщает местный новостной портал VnExpress.

По информации издания, на борту судна были 32 индийских туриста и четыре члена команды. Лодка перевернулась вскоре после выхода из порта, причину ЧП выясняют.

Лишь немногих удалось извлечь из воды в сознании сказал источник портала

Среди погибших - две женщины и 13 мужчин, на месте работают чрезвычайные службы.

Год назад похожий инцидент произошел в Южно-Китайском море. Тогда прогулочный катер с туристами на борту перевернулся из-за неблагоприятных погодных условий.