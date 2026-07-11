Москва11 июлВести.Прогулочная лодка с индийскими туристами перевернулась около острова Фукуок на юге Вьетнама, погибли 15 человек, сообщает местный новостной портал VnExpress.
По информации издания, на борту судна были 32 индийских туриста и четыре члена команды. Лодка перевернулась вскоре после выхода из порта, причину ЧП выясняют.
Лишь немногих удалось извлечь из воды в сознаниисказал источник портала
Среди погибших - две женщины и 13 мужчин, на месте работают чрезвычайные службы.
Год назад похожий инцидент произошел в Южно-Китайском море. Тогда прогулочный катер с туристами на борту перевернулся из-за неблагоприятных погодных условий.