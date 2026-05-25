Автобус перевернулся в Бангладеш, 15 человек погибли

Москва25 мая Вести.Автобус перевернулся в округе Тангайл в центральной части Бангладеш, погибли 15 человек, еще шесть пострадали, пишет газета Daily Sun.

Минимум 15 человек погибли ... после того, как грузовик, загруженный арматурой и перевозивший пассажиров, перевернулся на шоссе между городами Дакка и Тангайл в районе Еленга ... рано утром в понедельник сказано в публикации

По словам исполняющего обязанности начальника пожарной станции района Еленга Атаура Рахмана, на которого ссылается издание, авария произошла примерно в 4.00 утра по местному времени (1.00 мск), когда пассажиры грузовика направлялись на север Бангладеш, чтобы отпраздновать мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха.

Водитель грузовика, как сообщил Рахман, потерял управление, из-за чего автомобиль съехал в кювет на обочине дороги, после чего перевернулся.

