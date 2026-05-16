Москва16 маяВести.Товарный поезд столкнулся с автобусом в центре Бангкока близ железнодорожной станции Маккасан днем в субботу: восемь человек погибли, 15 ранены, сообщает газета The Nation.
…Грузовой поезд столкнулся с автобусом, в результате чего автобус загорелся, были повреждены несколько других транспортных средствговорится в сообщении
Кроме автобуса пострадали частные машины и мотоциклы. Пожарные быстро потушили возгорание.
По данным издания, на месте происшествия найдены восемь погибших, 15 человек получили ранения, в том числе двое - серьезные.
На фотографиях, опубликованных изданием, видно охваченный пламенем автобус, несколько поврежденных машин и сгоревшую автобусную остановку.
В начале мая в Таиланде в провинции Самутпракан разбился вертолет, несколько человек пострадали.