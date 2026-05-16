Поезд врезался в автобус в Бангкоке: 8 человек погибли, 15 ранены

Москва16 мая Вести.Товарный поезд столкнулся с автобусом в центре Бангкока близ железнодорожной станции Маккасан днем в субботу: восемь человек погибли, 15 ранены, сообщает газета The Nation.

…Грузовой поезд столкнулся с автобусом, в результате чего автобус загорелся, были повреждены несколько других транспортных средств говорится в сообщении

Кроме автобуса пострадали частные машины и мотоциклы. Пожарные быстро потушили возгорание.

По данным издания, на месте происшествия найдены восемь погибших, 15 человек получили ранения, в том числе двое - серьезные.

На фотографиях, опубликованных изданием, видно охваченный пламенем автобус, несколько поврежденных машин и сгоревшую автобусную остановку.

В начале мая в Таиланде в провинции Самутпракан разбился вертолет, несколько человек пострадали.