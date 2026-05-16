В Таиланде из-за столкновения поездов загорелся автобус, 8 человек погибли CNN: 8 человек погибли в результате столкновения поездов в Бангкоке

Москва16 мая Вести.По меньшей мере 8 человек погибли и 25 получили ранения в Бангкоке в результате столкновения поездов, которое вызывало пожар в городском автобусе. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на экстренные службы королевства.

По словам официальных лиц, на место происшествия, где столкнулись поезд, автобус, автомобили и мотоциклы, были направлены пожарные и спасательные бригады. Пламя охватило автобус и стоящие рядом транспортные средства. Спасатели извлекали пострадавших из-под обломков, в то время как пожарные с помощью водяных шлангов пытались локализовать огонь.

На данный момент пожар взят под контроль, пожарные охлаждают территорию и продолжают поиски пострадавших.

Причина аварии выясняется.