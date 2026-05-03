Москва3 маяВести.Вертолет упал в таиландской провинции Самутпракан. По информации издания Bangkok Post, несколько человек получили травмы.
Вертолет потерпел крушение в воскресенье, 3 мая, в районе Муанг.
Вертолет упал за заправочной станцией... несколько человек получили раненияговорится в статье
Точное количество пострадавших пока не озвучено. Что стало причиной крушения вертолета установят специалисты.
В марте на острове Кауаи в американском штате Гавайи потерпел крушение вертолет, который использовался для экскурсий. В результате происшествия три человека погибли, еще двое получили ранения. Отмечается, что пострадавших пришлось доставать из воды, после чего их доставили в больницу.