Bangkok Post: несколько человек ранены в результате падения вертолета в Таиланде

Вертолет потерпел крушение в Таиланде, есть пострадавшие Bangkok Post: несколько человек ранены в результате падения вертолета в Таиланде

Москва3 мая Вести.Вертолет упал в таиландской провинции Самутпракан. По информации издания Bangkok Post, несколько человек получили травмы.

Вертолет потерпел крушение в воскресенье, 3 мая, в районе Муанг.

Вертолет упал за заправочной станцией​​​... несколько человек получили ранения говорится в статье

Точное количество пострадавших пока не озвучено. Что стало причиной крушения вертолета установят специалисты.

В марте на острове Кауаи в американском штате Гавайи потерпел крушение вертолет, который использовался для экскурсий. В результате происшествия три человека погибли, еще двое получили ранения. Отмечается, что пострадавших пришлось доставать из воды, после чего их доставили в больницу.