При аварии туристического автобуса в Мексике погибли 11 человек

Туристический автобус перевернулся в Мексике, погибли 11 человек При аварии туристического автобуса в Мексике погибли 11 человек

Москва2 мая Вести.По предварительным данным, 11 человек погибли и 16 пострадали при аварии туристического автобуса в муниципалитете Аматлан-де-Каньяс (штат Наярит) на западе Мексики, сообщает прокуратура штата.

По предварительным данным, зарегистрированы 11 погибших - шестеро на месте происшествия и пятеро в больницах отмечает прокуратура

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники неотложных служб. Власти Наяриты координируют действия с властями соседнего штата Халиско, поскольку жертвы аварии являются жителями этого штата.

Между тем газета Milenio сообщила, что водитель туристического автобуса не справился с управлением, автобус вылетел с дороги и перевернулся. Все пассажиры являлись жителями штата Халиско, откуда они направлялись на отдых в природный парк "Эль-Манто".