Москва17 июлВести.Школьный автобус в Уганде врезался в скалу и перевернулся. В результате ДТП 21 человек погиб, из них 20 – дети. Об этом сообщила местная полиция.
Авария произошла в деревне Чеквати. Автобус перевозил школьников из столицы Уганды Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи.
На обратном пути водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с крупной скалой на обочине.
Также травмы получили несколько детей и трое взрослых. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.