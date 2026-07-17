В Уганде перевернулся школьный автобус, 20 детей погибли В Уганде школьный автобус попал в ДТП, погибли 20 детей

Москва17 июл Вести.Школьный автобус в Уганде врезался в скалу и перевернулся. В результате ДТП 21 человек погиб, из них 20 – дети. Об этом сообщила местная полиция.

Авария произошла в деревне Чеквати. Автобус перевозил школьников из столицы Уганды Кампалы на экскурсию к водопадам Сипи.

На обратном пути водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с крупной скалой на обочине.

Также травмы получили несколько детей и трое взрослых. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.