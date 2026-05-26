В Бельгии школьный автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде

Москва26 мая Вести.В бельгийской провинции Восточная Фландрия произошло серьезное ДТП с участием школьного автобуса и поезда. Об этом сообщает RTL.

Авария произошла утром во вторник, 26 мая, в городе Бюггенхаут на железнодорожном переезде. По предварительным данным, микроавтобус, использовавшийся для перевозки школьников, столкнулся с поездом около 8.15 по местному времени (9.15 мск).

В салоне автобуса находились семь детей. По информации СМИ, в результате происшествия могут быть погибшие. Обстоятельства аварии и точное число пострадавших уточняются.

Днем ранее, 25 мая, автобус перевернулся в округе Тангайл в центральной части Бангладеш, погибли 15 человек, еще шесть пострадали.