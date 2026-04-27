В Колумбии число погибших при теракте увеличилось до 20

Число погибших при теракте в автобусе на юго-западе Колумбии возросло до 20 В Колумбии число погибших при теракте увеличилось до 20

Москва27 апр Вести.Число жертв взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии увеличилось до 20.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на губернатора региона Октавио Гусмана.

Еще 36 человек получили ранения различной степени тяжести, указывается в материале.

По словам главы региона, среди жертв трагедии опознаны пятнадцать женщин и пятеро мужчин.

Губернатор пояснил, что трое наиболее тяжелых пациентов в настоящее время находятся в отделениях реанимации. Ранения получили пятеро несовершеннолетних, однако подчеркнул, что на данный момент их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время колумбийские правоохранительные органы ведут поиск организаторов нападения и устанавливают тип использованного взрывного устройства.

Ранее сообщалось о 14 погибших.