Минимум 14 человек погибли и еще 38 пострадали при взрыве на шоссе в Колумбии

Число погибших при теракте на Панамериканском шоссе в Колумбии выросло до 14 Минимум 14 человек погибли и еще 38 пострадали при взрыве на шоссе в Колумбии

Москва26 апр Вести.Количество жертв взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии увеличилось до 14, число пострадавших выросло до 38, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

Об этом он написал в соцсети Х.

К настоящему моменту мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди которых пятеро несовершеннолетних говорится в публикации главы департамента

Ранее сообщалось, что в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), произошел взрыв, который привел к гибели семи мирных жителей и тяжелым ранениям у более чем 20 человек.

Согласно сведениям Гусмана, за последние часы нападения и столкновения были зафиксированы также в населенных пунктах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.

Власти возлагают ответственность за совершенное нападение на группировку "Хайме Мартинес", состоящую из бывших членов расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC) во главе с их лидером Иваном Мордиско. Это диссидентское формирование не приняло мирное соглашение с правительством 2016 года и продолжило борьбу.