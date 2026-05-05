Москва5 маяВести.Как минимум 12 человек остаются под завалами после аварии на шахте La Trinidad в департаменте Кундинамарка в центральной части Колумбии.
Об этом сообщает губернатор региона Хорхе Эмилио Рей Анхель в социальной сети Х.
По его информации, в инцидент были вовлечены 15 шахтеров, трое из которых смогли выбраться самостоятельно. Но судьба еще 12 мужчин остается неизвестной, так как они находятся под землей.
Анхель уточнил, что ЧП случилось на участке Mantogrande. Шахтеры в момент аварии выполняли работы на глубине порядка 600 метров.
На место происшествия направлены экипажи скорой помощи и реанимация. Спасатели пытаюсь определить работоспособность системы непрерывного газового контроля, чтобы выявить возможность входа в шахту через один из штреков пласта.
Ранее в колумбийском городе Попаян во время показательного выступления на автошоу женщина за рулем монстр-трака на полном ходу влетела в толпу зрителей, погибли три человека.