На шахте в Колумбии 12 человек находятся под завалами после аварии

Двенадцать человек находятся под завалами после аварии на шахте в Колумбии На шахте в Колумбии 12 человек находятся под завалами после аварии

Москва5 мая Вести.Как минимум 12 человек остаются под завалами после аварии на шахте La Trinidad в департаменте Кундинамарка в центральной части Колумбии.

Об этом сообщает губернатор региона Хорхе Эмилио Рей Анхель в социальной сети Х.

По его информации, в инцидент были вовлечены 15 шахтеров​​​, трое из которых смогли выбраться самостоятельно. Но судьба еще 12 мужчин остается неизвестной, так как они находятся под землей.

Анхель уточнил, что ЧП случилось на участке Mantogrande. Шахтеры в момент аварии выполняли работы на глубине порядка 600 метров.

На место происшествия направлены экипажи скорой помощи и реанимация. Спасатели пытаюсь определить работоспособность системы непрерывного газового контроля, чтобы выявить возможность входа в шахту через один из штреков пласта.

Ранее в колумбийском городе Попаян во время показательного выступления на автошоу женщина за рулем монстр-трака на полном ходу влетела в толпу зрителей, погибли три человека.