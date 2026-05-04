В Колумбии на автошоу монстр-трак врезался в толпу зрителей, погибли дети

Женщина на монстр-траке влетела в толпу зрителей в Колумбии, погибли дети В Колумбии на автошоу монстр-трак врезался в толпу зрителей, погибли дети

Москва4 мая Вести.В колумбийском городе Попаян во время показательного выступления на автошоу женщина за рулем монстр-трака на полном ходу влетела в толпу зрителей. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

В материале указывается, что в результате аварии погибли три человека, в том числе две несовершеннолетние девочки. Еще порядка 40 человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительной информации, женщина-водитель исполняла трюк, но в какой-то момент не справилась с управлением. Гигантский автомобиль, снося ограждения, направился прямо на людей. После столкновения монстр-трак также врезался в фонарный столб. Удар привел к короткому замыканию.

Городские власти пока не уточняют, пострадал ли кто-то от удара током или наезда.

Губернатор департамента Каука Октавио Гусман выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что фрагмент асфальтового покрытия отлетел в голову мальчику из-под колес автомобиля во время автошоу в Биробиджане.