В Колумбии новый мост рухнул в реку на церемонии открытия

Церемония открытия моста в Колумбии чуть не обернулась трагедией В Колумбии новый мост рухнул в реку на церемонии открытия

Москва23 апр Вести.Торжественная церемония открытия нового моста в Колумбии закончилась обрушением недавно возведенной конструкции в реку. Инцидент произошел, когда на мост взошла группа людей, сообщает портал Need To Know.

Отмечается, что ЧП произошло в муниципалитете Багадо. 85-метровый мост там возвели для связи центра города с отдаленным поселком Сан-Марино.

Я не инженер, не прораб, и не очень разбираюсь в материалах, но я точно требовала, чтобы они были качественными для этого строительства. Слава богу, все живы, но восемь человек пострадали заявила мэр города Багадо Маринела Паломеке Серна, которая находилась на мосту в момент обрушения

По ее словам, в результате инцидента никто не погиб, но троих человек из восьми пострадавших пришлось госпитализировать. Власти города вместе с подрядчиком, возводившим мост, пытаются выяснить причины ЧП.

