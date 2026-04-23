Москва23 апрВести.Торжественная церемония открытия нового моста в Колумбии закончилась обрушением недавно возведенной конструкции в реку. Инцидент произошел, когда на мост взошла группа людей, сообщает портал Need To Know.
Отмечается, что ЧП произошло в муниципалитете Багадо. 85-метровый мост там возвели для связи центра города с отдаленным поселком Сан-Марино.
Я не инженер, не прораб, и не очень разбираюсь в материалах, но я точно требовала, чтобы они были качественными для этого строительства. Слава богу, все живы, но восемь человек пострадализаявила мэр города Багадо Маринела Паломеке Серна, которая находилась на мосту в момент обрушения
По ее словам, в результате инцидента никто не погиб, но троих человек из восьми пострадавших пришлось госпитализировать. Власти города вместе с подрядчиком, возводившим мост, пытаются выяснить причины ЧП.
