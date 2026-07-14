Москва14 июлВести.В городе Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики произошло частичное обрушение моста республиканского значения над рекой Баксан. Об этом сообщает глава КБР Казбек Коков.
Он отметил, что причиной стал подъем уровня воды в реке.
В Тырныаузе в реке Баксан оказались подмыты подходные части моста республиканского значения по левому берегунаписано в канале Кокова в MAX
Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время ведется переброска специальной техники для ликвидации последствий стихии. Работы начнутся утром 15 июля.