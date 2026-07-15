Москва15 июлВести.В городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской Республики завершили работы по восстановлению части моста через реку Баксан. Об этом следует из поста главы КБР Казбека Кокова.
Днем ранее он сообщал о том, что из-за подъема уровня воды в реке были смыты подходные части моста.
На данный момент работы по защите объектов транспортной и иной инфраструктуры в Тырныаузе завершенынаписал он в канале
Тем не менее он подчеркнул, что на реках Кабардино-Балкарии будут продолжены работы по укреплению берегов. Это связано с сохраняющейся опасностью подъема воды в реках республики.