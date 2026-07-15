Коков сообщил об успешном восстановлении моста в кабардинском Тырныаузе

В Кабардино-Балкарии починили мост, часть которого смыло днем ранее Коков сообщил об успешном восстановлении моста в кабардинском Тырныаузе

Москва15 июл Вести.В городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской Республики завершили работы по восстановлению части моста через реку Баксан. Об этом следует из поста главы КБР Казбека Кокова.

Днем ранее он сообщал о том, что из-за подъема уровня воды в реке были смыты подходные части моста.

На данный момент работы по защите объектов транспортной и иной инфраструктуры в Тырныаузе завершены написал он в канале

Тем не менее он подчеркнул, что на реках Кабардино-Балкарии будут продолжены работы по укреплению берегов. Это связано с сохраняющейся опасностью подъема воды в реках республики.