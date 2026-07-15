Россия и США договорились продолжить совместную работу на МКС до 2030 года

Россия и США согласовали продление работы МКС до 2030 года Россия и США договорились продолжить совместную работу на МКС до 2030 года

Москва15 июл Вести.Госкорпорация "Роскосмос" и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) достигли соглашения о продолжении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года, пишет ТАСС.

Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе общения с прессой, состоявшегося после успешной пристыковки пилотируемого аппарата "Союз МС-29" к орбитальному комплексу.

Руководитель госкорпорации пояснил, что стороны зафиксировали договоренности по трем ключевым аспектам, приоритетным из которых является пролонгация деятельности на станции еще на несколько лет.

Продление совместной работы МКС до 2030 года отметил Баканов

Точные сроки юридического оформления и подписания соответствующих официальных документов пока не уточняются.

Ранее руководитель программы NASA по созданию лунной базы Карлос Гарсиа-Галан заявил, что многолетнее взаимодействие с Российской Федерацией в рамках проекта МКС окажет серьезную помощь Соединенным Штатам при планировании миссий на Луне.