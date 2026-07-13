Москва13 июлВести.Между Роскосмосом и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) очень добрые, рабочие взаимоотношения. Об этом ИС "Вести" заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
По его словам, на данный момент с главой NASA Джаредом Айзекманом уже обсудили подготовку к старту полета международного экипажа МКС.
Полная вовлеченность. [Джаред] в курсе советской истории космоса, российской истории космоса, американской. И очень добрые, нормальные, рабочие взаимоотношения у нассказал глава Роскосмоса
Ранее Дмитрий Баканов рассказал об уникальности полета международного экипажа МКС.