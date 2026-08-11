В Колумбии 132 человека погибли в результате землетрясения

Число погибших при землетрясении в Колумбии превысило 130 человек В Колумбии 132 человека погибли в результате землетрясения

Москва11 авг Вести.Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 132 человек. Об этом сообщила колумбийская радиостанция BluRadio.

Еще 570 человек, как отмечается, получили ранения.

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4, затронувшего большую часть страны, возросло до 132 человек говорится в сообщении радиостанции в соцсети X

Подчеркивается, что власти объявили красный уровень опасности в 32 колумбийских городах.

Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в понедельник в 15:34 по московскому времени. Эпицентр сейсмособытия располагался к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.