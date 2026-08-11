Москва11 авгВести.Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 132 человек. Об этом сообщила колумбийская радиостанция BluRadio.
Еще 570 человек, как отмечается, получили ранения.
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4, затронувшего большую часть страны, возросло до 132 человекговорится в сообщении радиостанции в соцсети X
Подчеркивается, что власти объявили красный уровень опасности в 32 колумбийских городах.
Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в понедельник в 15:34 по московскому времени. Эпицентр сейсмособытия располагался к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.