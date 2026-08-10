Президент Колумбии: число жертв землетрясения выросло до 111 человек

Число погибших от землетрясения в Колумбии выросло до 111 человек Президент Колумбии: число жертв землетрясения выросло до 111 человек

Москва10 авг Вести.Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья сообщил, что число жертв землетрясения в Колумбии достигло 111 человек, передает издание Noticias Caracol.

Глава республики поблагодарил правительства других стран за поддержку в условиях чрезвычайной ситуации и отметил, что МИД Колумбии будет координировать эти усилия.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья сообщил… что число погибших в результате чрезвычайной ситуации возросло до 111 человек, раненых - до 87 говорится в публикации

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения на западе Колумбии стали минимум 55 человек. На тот момент наибольшее количество погибших было зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука.

Посольство России в Боготе, в свою очередь, выясняет, пострадали ли россияне в ходе бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в Колумбии в 15.34 по московскому времени. Эпицентр располагался к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.