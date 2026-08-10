Москва10 авг Вести.В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, следует из данных Геологической службы США (USGS).

Инцидент был зафиксирован в 12.34 по всемирному координированному времени (15.34 мск) в пяти километрах к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Эпицентр толчков располагался на глубине 107 км.

Оранжевый уровень опасности по числу жертв и экономическим потерям, связанным с землетрясением. Вероятны значительные человеческие жертвы и разрушения, бедствие может носить широкомасштабный характер. Прошлые оранжевые предупреждения требовали реагирования на региональном или национальном уровне говорится на сайте USGS

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на 314 км южнее Петропавловска-Камчатского.