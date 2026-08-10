В результате землетрясения в Колумбии погибли по меньшей мере 55 человек

Число погибших во время землетрясения в Колумбии достигло 55 человек В результате землетрясения в Колумбии погибли по меньшей мере 55 человек

Москва10 авг Вести.В результате землетрясения на западе Колумбии погибли по меньшей мере 55 человек. Такую статистику опубликовала радиостанция BluRadio.

В эфире мэры городов и губернаторы озвучивали актуальные данные, полученные в ходе спасательных работ. Наибольшее количество погибших зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука.

Примерно 27 погибших. Больнее всего от гибели четырех детей рассказала губернатор Дильян Франсиска

Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в 15:34 по московскому времени. Эпицентр располагался к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.