Москва10 авгВести.В результате землетрясения на западе Колумбии погибли по меньшей мере 55 человек. Такую статистику опубликовала радиостанция BluRadio.
В эфире мэры городов и губернаторы озвучивали актуальные данные, полученные в ходе спасательных работ. Наибольшее количество погибших зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука.
Примерно 27 погибших. Больнее всего от гибели четырех детейрассказала губернатор Дильян Франсиска
Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в 15:34 по московскому времени. Эпицентр располагался к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар.