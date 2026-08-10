Посольство РФ выясняет, пострадали ли сограждане при землетрясении в Колумбии

Посольство РФ выясняет, пострадали ли при землетрясении в Колумбии россияне Посольство РФ выясняет, пострадали ли сограждане при землетрясении в Колумбии

Москва10 авг Вести.Российские дипломаты собирают информацию, пострадали ли в результате землетрясения в Колумбии россияне, сообщило посольство РФ в Боготе.

В посольстве отметили, что из-за бедствия в отдельных городах Колумбии зафиксированы разрушения зданий и инфраструктуры.

Посольство выясняет информацию о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах написали дипломаты в мессенджере Telegram

Ранее в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр толчков находился в пяти километрах к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на глубине 107 км.