Москва10 авгВести.Российские дипломаты собирают информацию, пострадали ли в результате землетрясения в Колумбии россияне, сообщило посольство РФ в Боготе.
В посольстве отметили, что из-за бедствия в отдельных городах Колумбии зафиксированы разрушения зданий и инфраструктуры.
Посольство выясняет информацию о пострадавших в результате землетрясения российских гражданахнаписали дипломаты в мессенджере Telegram
Ранее в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр толчков находился в пяти километрах к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар на глубине 107 км.