Стало известно, сколько россиян пострадали при землетрясениях в Венесуэле Посольство РФ: трое россиян пострадали в результате землетрясений в Венесуэле

Москва26 июн Вести.На текущий момент известно о трех россиянах, которые пострадали в результате землетрясений в Венесуэле. Об этом в российском посольстве в Каракасе сообщили в комментарии РИА Новости.

На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках заявили в дипмиссии

В посольстве уточнили, что травмы россиян оцениваются как легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим россиянам "оказывается необходимое содействие", добавили собеседники агентства.

Вечером 24 июня северо-западную часть Венесуэлы сотрясли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Это привело к масштабным разрушениям: повреждены сотни жилых домов и других строений, включая больницы. По официальным данным, при подземных толчках погибли 920 человек и 3360 пострадали, но количество жертв и пострадавших еще может увеличиться, так как пропали тысячи людей.