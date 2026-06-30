Посол в Венесуэле заявил, что пострадавшие россияне идут на поправку Мелик-Багдасаров: пострадавшие в Венесуэле россияне идут на поправку

Москва30 июн Вести.На данный момент пострадавшие от землетрясения в Венесуэле россияне идут на поправку. Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, обстановке в Каракасе и в штате Ла-Гуайра продолжает быть напряженной.

Больше всего, наверное, соседний муниципалитет Чакао пострадал. Там в общей сложности открыто порядка 50 лагерей временного размещения для тех, кто лишился крова. Ведется оценка ущерба, анализ повреждений инфраструктуры. Для координации работ по устранению последствий трагедии организован Генеральный штаб, находится в постоянном контакте с нашими соотечественниками и помогаем тем, кому это необходимо различными предметами первой необходимости медикаментами, одеждой. Мы со всеми нашими соотечественниками, с которыми поддерживаем отношения, на связи находимся, нам звонят … Все идут на поправку сказал посол

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы.