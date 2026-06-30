Посол в Венесуэле заявил о важности не допустить возникновения инфекций Посол в Венесуэле: важно не допустить возникновения инфекций

Москва30 июн Вести.В Венесуэле сейчас важно не допустить возникновения инфекций и эпидемий после разрушительного землетрясения, так как под завалами все еще находятся люди. Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, на данный момент продолжается оценка ущерба от землетрясения.

Ущерб оценить достаточно сложно. Над этим люди работают, но сейчас самое главное — не допустить последствий вот этих разрушений, в связи с тем, что под завалами находится еще немало людей, и избежать каких-то сползаний инфекций, возможных эпидемий. Вот над этим сейчас [работают]. Самая главная, основная задача в этом заключается сказал посол

Ранее Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что на данный момент пострадавшие от землетрясения в Венесуэле россияне идут на поправку.