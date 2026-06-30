Посол РФ сообщил, что в Венесуэле ежедневно фиксируются афтершоки

В Венесуэле ежедневно фиксируются афтершоки, сообщил посол РФ Посол РФ сообщил, что в Венесуэле ежедневно фиксируются афтершоки

Москва30 июн Вести.В Венесуэле ежедневно фиксируются афтершоки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

По его словам, последние пятибалльные толчки были зафиксированы накануне утром.

Ежедневно в Венесуэле фиксируются афтершоки. Фонд изучения сейсмологической активности Венесуэлы фактически каждый час публикует новую информацию в своем Telegram-канале. … И так каждый день практически потряхивает заявил посол

Он отметил, что большая часть афтершоков проходит незаметно для людей.

По большей части мы, конечно, не ощущаем эти толчки, либо чувствуем такие небольшие вибрации, либо разовые какие-то моменты. В общей сложности, по статистике, всего было больше пятисот афтершоков на данный момент сообщил Мелик-Багдасаров

24 июня в Венесуэле произошли две серии подземных толчков: первая магнитудой 7,2, вторая – 7,5. Сообщается о полном разрушении 189 зданий. По последним данным, количество жертв превысило 1700 человек.