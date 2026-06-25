Москва25 июн Вести.Геологическая служба США с 98-процентной вероятностью прогнозирует потенциально разрушительные афтершоки в Венесуэле.

Предполагается, что они произойдут в течение недели. Всего ожидается шесть афтершоков.

Существует 98-процентная вероятность одного или нескольких подземных толчков магнитудой более 5, которые могут привести к разрушениям, в течение следующей недели говорится в сообщении

По данным сейсмологов, вероятность афтершоков магнитудой 4 и 3 превышает 99%, вероятность афтершоков магнитудой 6 и 7 составляет 43% и 6% соответственно, сообщает РИА Новости. Вероятность того, что афтершоки магнитудой более 5 произойдут в следующие сутки, составляет 89%.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Власти страны сообщают о 32 погибших и порядка 700 пострадавших. Разрушены десятки зданий. В столице страны не работают метро и железные дороги.