NYT: землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране за 126 лет

Землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране с 1900 года NYT: землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране за 126 лет

Москва25 июн Вести.Землетрясение в Венесуэле, которое произошло вечером 24 июня, стало самым сильным в стране за последние 126 лет. Об этом пишет New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Венесуэле в среду, стало самым сильным землетрясением, зафиксированным в стране или у ее побережья с 1900 года говорится в публикации

USGS предположила, что это землетрясение может оказаться более смертоносным, чем то, которое произошло 29 октября 1900 года. Тогда магнитуда подземных толчков составляла 7,7. Однако, отметил геофизик USGS Пол Эрл, эта оценка была сделана на основе сообщений о разрушениях и последствиях землетрясения из-за отсутствия данных современных сейсмологических приборов.