Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 5 546 человек

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5,5 тыс. человек Число жертв землетрясений в Венесуэле увеличилось до 5 546 человек

Москва25 июл Вести.До 5 546 человек увеличилось число жертв землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Этот показатель увеличился на 148 человек по сравнению с данными, озвученными ранее на этой неделе, отмечает агентство EFE.

Число получивших травмы не меняется уже несколько недель и составляет порядка 16,7 тыс. человек.

Сейчас спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах, власти практически ежедневно публикуют информацию о новых выявленных случаях гибели людей.

24 июня 2026 года на севере Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых последовали 1 463 афтершока.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.