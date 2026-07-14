Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тысячи человек Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 4,7 тыс.

Москва14 июл Вести.Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 4734 человек. Об этом говорится в официальной сводке правительства, опубликованной спикером Национальной ассамблеи Хорхе Родригесом.

Двойное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. После этого в стране зарегистрировали 1275 афтершоков.

Согласно документу, в результате стихийного бедствия погибли 4734 человека, пострадали 16 740, еще 6462 человека удалось спасти.

По сравнению с предыдущими данными, число жертв увеличилось на 173 человека. Количество спасенных остается неизменным уже более недели.

По последней информации, в 107 временных лагерях размещены 20 903 человека, еще 17 907 жителей остаются без жилья. Власти сообщили, что помощь уже получили более 128 тысяч семей. Медицинскую помощь оказали свыше 33 тысячам пострадавшим, а также распределили более 10 тысяч тонн продовольствия и свыше 21,75 миллиона литров питьевой воды.

МЧС России передало для населения Венесуэлы 22 тонны гуманитарной помощи, в том числе продукты, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости. Операция осуществлялась по поручению президента РФ Владимира Путина.