Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295

Число погибших в Венесуэле превысило 2 тысячи Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2295

Москва1 июл Вести.Жертвами землетрясения в Венесуэле стали уже 2295 человек. Об этом сообщает спикер Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Он также добавил, что без крыши над головой остался 12841 человек, а всего пострадали от стихийного бедствия, включая физические и психологические травмы, 26403 человека.

На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11267 раненых заявил Родригес

По словам спикера Национальной ассамблеи, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес распорядилась ускорить размещение людей во временных лагерях, которые разворачивают в Каракасе и штате Ла-Гуайра. Там уже размешают кровати, организуют душевые, налаживают медицинскую помощь.

Кроме того, в Венесуэле объявлен семидневный национальный траур, который начнется 2 июля.

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Всего были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,5 и 7,5.

Ранее Родригес сообщал, что число погибших достигло 1943 человек.