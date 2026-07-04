Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 2,9 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,9 тысячи человек Число погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 2,9 тысячи человек

Москва4 июл Вести.В результате двойного землетрясения в Венесуэле число погибших увеличилось до 2954 человек, а количество пострадавших достигло 16 592. Об этом говорится в сводке Министерства по коммуникациям и информации (MIPPCI).

2954 погибших, 16592 раненых​​​. 6462 спасены живыми сообщает ведомство

Уточняется, что за последние сутки число выживших осталось прежним, тогда как количество погибших увеличилось на 309 человек. В настоящее время без крыши над головой остаются 16 309 жителей страны.

Власти оказали поддержку 83 793 семьям, медицинскую помощь получили 22 445 пострадавших. Повреждения зафиксированы в 856 зданиях, из них 190 полностью разрушены. Для временного размещения людей организованы 80 лагерей.

В спасательных и восстановительных работах задействованы 3281 иностранный специалист, 29 567 сотрудников местных служб и 26 984 добровольца.

По информации MIPPCI, с момента основного удара 24 июня произошло 942 афтершока. Пострадавшим уже доставлено 9486 тонн продовольствия, 472 914 литров питьевой воды и выдано 78 478 продуктовых наборов.

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после землетрясения.