Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4 333 Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4 333

Москва11 июл Вести.Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4 333, без жилья остаются 17 907 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес на пресс-конференции, которую показал телеканал VTV​​​.

По состоянию на 11 июля 2026 года число погибших венесуэльцев в результате страшных землетрясений 24 июня составляет 4 333 человека, 16 740 получили ранения, 6 462 человека были спасены заявил Родригес

По сравнению с предыдущей официальной сводкой число жертв стихии увеличилось на 215 человек.

Согласно обновленной информации, помощь оказана 86 794 семьям. В стране развернуты 94 временных лагеря, где находятся 18 437 человек.

По данным властей, в результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 202 афтершока. В ликвидации последствий землетрясения задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.