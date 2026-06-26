Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 920 Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 900

Москва26 июн Вести.Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о 920 погибших при разрушительном землетрясении в Венесуэле.

Вечером 24 июня на северо-западе Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Разрушено много жилых домов и правительственных зданий, закрыт главный аэропорт. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщала о 589 погибших и 2980 пострадавших.

…Погибли 920 человек сообщил Родригес в эфире национального ТВ, эти данные приводит CNN

Он отметил, что число раненых достигло 3360, без жилья остались свыше 4 тысяч человек.

Американская администрация ранее сообщала, что планирует направить Венесуэле 150 млн долларов для ликвидации последствий землетрясения.