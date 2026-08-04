© До 1339 человек возросло число жертв землетрясения на северо-западе Китая

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 6 125 человек

Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 6 000 Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 6 125 человек

Москва4 авг Вести.Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, достигло 6 125 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес в Telegram-канале.

Согласно последним данным, в ходе поисково-спасательных операций удалось извлечь из-под завалов 6 462 человека. Медицинскую помощь получили 60 992 пострадавших. Для граждан, лишившихся крова, было предоставлено 287 временных жилищ.

Кроме того, по итогам инспекции установлено, что 41,6 тысячи объектов недвижимости получили различные повреждения.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в штате Яракуй, примерно в 10 километрах друг от друга. После землетрясения было отмечено свыше 1,5 тысячи афтершоков. В связи с произошедшим власти страны ввели режим чрезвычайного положения.