До 3889 человек увеличилось число жертв землетрясения в Венесуэле Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3880 человек

Москва10 июл Вести.В результате двойного землетрясения в Венесуэле число погибших увеличилось до 3889 человек, а количество пострадавших достигло 16740. Об этом сообщается в сводке правительства, которую опубликовал в своем Telegram-канале спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Число погибших увеличилось на 204 человека по сравнению с предыдущей сводкой.

Погибли 3889 человек говорится в сводке

Число спасенных осталось прежним – 6462, в пунктах временного размещения находится 16891 человек.

В Венесуэле 24 июня были зафиксированы две серии мощных подземных толчков. Максимальная магнитуда первой серии составила 7,2, второй – 7,5. Землетрясение привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Отмечалось, что последствий таких масштабов не было в стране уже около 40 лет.