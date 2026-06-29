Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 1719 человек

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1719 Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 1719 человек

Москва29 июн Вести.Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1719 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

Политик также добавил, что число пострадавших превысило 5 тысяч.

Число погибших людей – 1719, 5034 человек были ранены отметил Родригес

24 июня в Венесуэле произошли две серии подземных толчков: первая магнитудой 7,2, вторая – 7,5. Сообщается о полном разрушении 189 зданий.

Ранее Родригес заявлял, что число жертв составило 1450 человек.